Roccella, Curtale si dimette: “Non si può perdere così, errori da 3^ Categoria”

Sconfitta pesante per il Roccella, passato dal sogno all’incubo sul campo della capolista Acr Messina. Gli amaranto, ultimi con 14 punti, sono chiamati ad un’autentica impresa calcistica nel rush finale del torneo, altrimenti sarà ritorno in Eccellenza.

Nonostante il netto divario tecnico tra le due squadre, il ds Francesco Curtale non ha mandato giù l’atteggiamento dei suoi, annunciando le proprie dimissioni. “La rabbia nostra non nasce dal non aver fatto punti qui- si legge su messinasportiva.it-piuttosto che alla prima difficoltà questa squadra si squaglia come neve al sole. Ma l’essere i più giovani tra i nove gironi non deve essere un alibi. Io mi prendo le responsabilità, in quanto li ho portati io questi calciatori. Mi dimetto, come ho già detto al presidente, non per fare lo Schettino, ma perché mi auguro ci sia una svolta. Alla fine ho visto gente in gita scolastica ed è inaccettabile. Si può perdere, specie in casa della capolista, ma non così. “.

La posizione di mister Galati invece, non è in discussione. “L’allenatore rimarrà, invece, fino al termine, pure con trenta sconfitte di fila. Il presidente ha rifiutato le dimissioni, ma sono irrevocabili per quanto mi riguarda. L’errore del 3-1 si ripete in continuazione ed è da terza categoria, non puoi farlo in Serie D”