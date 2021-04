ReggioMed: “Costretti a rinunciare all’Eccellenza”. Ma è un pesce d’Aprile…

Un simpatico scherzo, un sorriso per stemperare le tensioni e le preoccupazioni di questi tempi legati al Covid. La ReggioMediterranea, nella giornata di ieri, tramite il proprio gruppo facebook aveva annunciato la decisione di non prendere parte alla ripartenza dell’Eccellenza calabrese.

“La Società ASD REGGIOMEDITERRANEA, a seguito di improvvise e inaspettate difficoltà sorte in data odierna, ha deciso di non riprendere la disputa del campionato di Eccellenza.

Seguirà nella mattinata di domani un comunicato dettagliato sulle problematiche non dipendenti dalla nostra volontà….FORZA REGGIOMEDITERRANEA!”.

Questa la breve nota, che risuonava come un autentico fulmine a ciel sereno.

Come già spiegato, tuttavia, si è trattato di un simpatico siparietto, proprio nel giorno dedicato agli scherzi, ovvero l’1 aprile. Lo stesso club reggino infatti, poche ore fa ha pubblicato la foto di un pesce, accompagnandola alla scritta “Comunicato stampa muto”.

Adesso la parola al campo, lì gli amaranto faranno sicuramente sul serio…