Reggina, Situm: ”Possiamo puntare ai play-off”. Poi una dedica speciale…

La Reggina batte il Venezia al ”Penzo” per due reti a zero. L’autore del goal del raddoppio degli amaranto, Mario Situm, ha commentato a caldo la sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito, le sue parole:

Sulla gara- Una partita fisica, preparata bene. Abbiamo chiuso bene dietro e lottato tanto l’uno per l’altro. Abbiamo lasciato un po’ di possesso a loro, ma alla fine sono i goal che contano, oggi siamo stati più decisivi. Speriamo di puntare anche ai play-off”.

Dedica speciale- ”Dal primo giorno ci è girato un po’ tutto storto, non meritando di perdere. Abbiamo buoni giocatori e grande fiducia in noi. Dedico questo goal a Gesù, in virtù del venerdì santo, grande giorno per noi cattolici.

Ritorno di fiamma- ”Per fortuna abbiamo una panchina larga, tutti hanno lavorato molto bene. Per me non è stata una partita facile, non avevo giocato 90′ per un mese in seguito ad un infortunio. Grazie a Dio ho fatto questo goal ed ho aiutato la squadra a raggiungere la vittoria, mi sentivo in debito con loro”.