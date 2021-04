Reggina, Di Chiara: ”Vittoria determinante. Siamo cambiati, essere ribaltati non era un caso…”

La Reggina batte il Venezia al ”Penzo” per due reti a zero. L’autore del goal del vantaggio degli amaranto, Gianluca Di Chiara, ha commentato a caldo la sfida durante la conferenza stampa post-gara. Di seguito, le sue parole:

Grande vittoria- ”Contenti di aver portato a casa i tre punti in questo momento del campionato. Abbiamo affrontato una squadra che gioca bene e che ha messo in difficoltà molte squadre, siamo stati bravi. Sono contento per il gol che ho fatto e per la prestazione della squadra, ma soprattutto per il risultato, che a questo punto del campionato diventa determinante”.

Play-off? ”Pensiamo partita dopo partita, sono d’accordo con il mister. L’importante è centrare l’obiettivo primario della salvezza, poi si vedrà. Il calcio è strano, cercheremo di racimolare più punti possibili…”

Reggina ‘diversa’ rispetto agli inizi? Sono cambiate alcune dinamiche, più che altro nella testa, perché subire gol negli ultimi minuti o andare in vantaggio e poi farsi ribaltare non era un caso. Poteva capitare una volta, dopodiché non era più un caso. Guardandoci negli occhi, ci siamo resi conto di essere arrivati ad un punto in cui dovevamo svoltare. Le partite sono ancora troppe, è ancora presto per festeggiare o altro…”

Rammarichi? Non credo che ce ne siano. Siamo felici perché abbiamo ottenuto una vittoria importante contro una delle squadre più forti del campionato. Adesso dovremo tenere il passo delle altre…”