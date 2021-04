Reggina, Baroni: ”Complimenti ai ragazzi. Ce la giocheremo con coraggio dappertutto”

La Reggina batte il Venezia al ”Penzo” per due reti a zero. Il tecnico amaranto Marco Baroni ha commentato a caldo la sfida durante la conferenza stampa post-gara. Di seguito, le sue parole:

Grande vittoria- ”Posso solo fare i complimenti ai ragazzi, abbiamo lavorato molto questa settimana e preparato bene la partita. Mi è piaciuto il piglio, siamo stati bravi a togliere l’iniziativa di gioco al Venezia. Abbiamo commesso degli errori, la squadra ha fatto molto bene, mantenendo equilibrio e personalità.

Alcune scelte rispetto ad altre? ”Nel calcio moderno non esiste più il titolare, esiste una rosa che deve crescere tutta insieme ed un allenatore che fa le sue valutazioni nell’arco della settimana. Mi dispiace che Kingsley abbia avuto un problemino muscolare, è andato in difficoltà da subito. Okwonkwo ha fatto fatica, lo abbiamo accompagnato poco e servito male. Chi è entrato in campo dalla panchina ha dato un contributo importante. Io non lavoro su undici giocatori ma su tutta la rosa”.

Testa alla prossima – ”Tendenzialmente voglio che la squadra sappia correre più in avanti che indietro. I cambi sono determinanti. Se andiamo a vedere, le occasioni che loro hanno avuto nascono da nostre defezioni. Ad un certo punto non riuscivano a giocare, mi è piaciuta la squadra nella gestione della palla. A me piace un calcio dinamico e stiamo riuscendo ad attuarlo. Dobbiamo ancora migliorare, ma soprattutto pensare gara dopo gara, andando su tutti i campi a giocarcela con coraggio. Solo dopo vedremo cosa succederà. Adesso abbiamo un pelino di serenità in più, ma dobbiamo recuperare velocemente per andare a fare una prestazione importante contro il Cittadella”.