LIVE! Venezia-Reggina su RNP:

Dopo la sosta ritorna in campo la Reggina che, al Penzo, sfida in trasferta il Venezia per la 31esima giornata del campionato di serie B. Cari amici di Reggionelpallone.it, benvenuti al live match della sfida tra Venezia e Reggina.

PRE PARTITA

Venezia e Reggina in campo alle 19 per la trentunesima giornata di serie B. Sono 6 i precedenti ufficiali al Penzo: 5 vittorie per il Venezia ed 1 sola affermazione della Reggina, nel lontano dicembre 1967. Reggina senza gol in trasferta da 203’(ultimo messo a segno da Folorunsho nella vittoria di Ferrara. Primo incrocio tecnico ufficiale tra Paolo Zanetti e Marco Baroni Nell’ultimo turno di campionato gli amaranto hanno raggiunto all’ultimo respiro il pareggio contro il Chievo, mentre i lagunari sono reduci dall’agevole vittoria per 1-4 contro il Monza.

L’arbitro di Venezia-Reggina – Sarà il Sig. Matteo Gariglio di Pinerolo a dirigere il match tra Venezia FC e Reggina, coadiuvato dal Sig. Davide Miele di Torino e dal Sig. Marco Trincheri di Milano. Il Quarto Uomo sarà il Sig. Alberto Santoro di Messina.

La storia di Venezia-Reggina – Come detto gli amaranto non vincono in terra lagunare dal 1967, da quella gara solo sconfitte nelle restanti cinque partite disputate al Penzo. Per leggere la storia dei match tra le due squadre CLICCA QUI. Nell’unico precedente in serie A, sconfitta per la Reggina leggi qui

Le probabili formazioni della partita – VENEZIA (QUI) e Reggina (LEGGI QUI)