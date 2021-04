I FLOP di Venezia-Reggina: Esposito non pervenuto, la difesa amaranto lo annulla

Il primo dei due impegni in terra veneta passa agli archivi con la vittoria degli amaranto con il risultato di 0 a 2. Venezia che ne esce malamente anche i virtù degli altri risultati inerenti le dirette concorrenti alla promozione diretta nella massima serie. Nella prima frazione di gara i lagunari pur soffrendo il pressing degli uomini di Baroni, si sono resi pericolosi in due circostanze colpendo la traversa.Nella seconda frazione di gara è la Reggina a farla da padrona, realizzando in 15 minuti, tra il cinquantaduesimo ed il sessantasettesimo, le due reti che chiuderanno definitivamente il match a favore degli amaranto. Flop della gara l’attaccante degli arancioneroverdi Esposito, uno dei calciatori più attesi. Sbaglia anche il portiere Pomini sul primo gol amaranto

Sebastiano Esposito – Giunto in laguna nel mercato di gennaio, ed accostato in quella circostanza anche alla Reggina, dovrebbe essere uno di quegli elementi che ti fanno fare il salto di qualità. Le doti tecniche non si discutono, ma nella giornata odierna non vede praticamente palla con il duo di centrali Cionek- Stavropoulos, impeccabili e concentrati. Praticamente nullo per tutta la gara, tanto che mister Zanetti è costretto a sostituirlo dopo quindici minuti del secondo tempo. Impalpabile.

Alberto Pomini – L’esperto portiere del Venezia sbaglia in occasione della prima rete amaranto quando, sulla punizione di Edera, smanaccia male e sui piedi di Di Chiara che, con un diagonale preciso, porta in vantaggio la Reggina

Giuseppe Canale