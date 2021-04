Venezia-Reggina: pronostico, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming

Venezia e Reggina in campo alle 19 per la trentunesima giornata di serie B. Nell’ultimo turno di campionato gli amaranto hanno raggiunto all’ultimo respiro il pareggio contro il Chievo, mentre i lagunari sono reduci dall’agevole vittoria per 1-4 contro il Monza. Trasferta storicamente complicata per la Reggina, che nei 6 precedenti ufficiali in terra veneta è riuscita ad ottenere solamente una vittoria (5 i successi per i padroni di casa). Match che si preannuncia ostico per gli amaranto, con gli uomini di Zanetti che cercheranno la vittoria per consolidare le proprie ambizioni di promozione diretta.

Probabile formazione Venezia – Assenza pesante in casa Venezia, con mister Zanetti che dovrà rinunciare al bomber Francesco Forte. Corsa a due sulla fascia sinistra tra Ricci e Felicioli, con il primo leggermente favorito. A completare la difesa a protezione di Pomini ci saranno Ferrarini, Modolo e Ceccaroni. Il centrocampo dei lagunari sarà affidato ancora una volta a Taugourdeau, con Maleh e Fiordilino nel ruolo di mezzali. Johnsen leggermente in vantaggio rispetto a Di Mariano per affiancare Esposito al centro dell’attacco, con Aramu che agirà sulla trequarti.

VENEZIA (4-3-1-2) – Pomini; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Esposito. All. Zanetti

Probabile formazione Reggina – Probabile ritorno al 4-2-3-1 per mister Baroni, rispetto al 4-3-3 visto contro il Chievo. Con Folorunsho ancora out e Menez non al meglio, probabile partenza dal 1’ minuto per Micovschi e Bellomo in attacco, con Edera e Okwonkwo (in vantaggio su Montalto) che andrebbero a completare il reparto offensivo. Il duo Crimi-Crisetig agirà a centrocampo, mentre Lakicevic e Di Chiara partono favoriti rispetto a Delprato e Liotti. Stavropoulos si candida per una maglia da titolare al centro della difesa insieme a Cionek, davanti all’inamovibile Nicolas.

REGGINA (4-2-3-1) – Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Cionek, Di Chiara; Crisetig, Crimi; Edera, Bellomo, Micovschi, Okwonkwo. All. Baroni

Venezia-Reggina pronostico – Reggina di mister Baroni che parte ampiamente sfavorita secondo Snai, con il segno 2 quotato a 4.00 rispetto alla vittoria dei lagunari quotata 2.05. Stesso discorso per il bookmaker Sisal Matchpoint, con il segno 2 in leggermente in rialzo a quota 4.20, mentre la vittoria del Venezia è data a 2.00. Segno X equivalente per i due bookmakers (quota 3,10). Interessante anche il segno MULTIGOAL OSPITE 1-2 a quota 1.65 (Sisal).

Venezia-Reggina dove vederla in Tv o streaming – Fischio d’inizio alle ore 19 della gara tra Venezia e Reggina. La gara di domani verrà trasmessa in diretta anche su Raisport, e, inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma, infatti, detiene i diritti di tutta la Serie B.. È possibile seguire in streaming la gara attraverso dispositivi mobili (tablet o smartphone) e sui pc fissi. Chi ha un abbonamento Sky, potrà inoltre vedere il match in TV attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Naturalmente, sarà possibile seguire la sfida live, attraverso una diretta testuale, sul nostro sito www.reggionelpallone.it e sulla nostra pagina Facebook “Reggionelpallone”, dove al termine dell’incontro troverete tutti i consueti approfondimenti post-gara (commenti, pagelle, tabellino, top, flop, fotogallery della partita e interviste).

Santo Romeo