Venezia-Reggina, Zanetti alla vigilia: “In campo con le tre punte, mi aspetto gara difficile”

Domani ore 19 al Penza ritorna il campionato: la Reggina sarà ospite del Venezia di mister Paolo Zanetti, una delle squadre con il miglior rendimento nel girone di ritorno ed in lotta per le zone alte della graduatoria. Queste alcune delle dichiarazioni del tecnico dei lagunari alla vigilia del match contro la Reggina.

Il prossima avversario – “La Reggina nel girone di ritorno risulta essere tra le squadre migliori, è cresciuta tantissimo mi aspetto una partita difficile, il nostro calendario è tosto, ci mette ogni settimana di fronte a impegni complicati. Dobbiamo ritornare a fare punti in casa, le ultime due partite le abbiamo steccate dal punto di vista del risultato”

La gara dell’andata – È stata forse una delle poche partite dove l’approccio iniziale è stato realmente sbagliato. Siamo andati là un po’ molli e siamo andati meritatamente in svantaggio, riuscendo però a ribaltarla poi. Nell’intervallo sì c’è stato un po’ di show… ma quest’anno fortunatamente è servito solo 2-3 volte, spero domani non serva, ma sono sicuro che non sbaglieremo approccio, abbiamo lavorato durissimo per essere a questo punto, a nessuna delle due squadre mancheranno motivazioni”.

Situazione infortuni – “Abbiamo recuperato qualche giocatore che non è al top, ma che sarà convocato come Dezi. Abbiamo avuto i nazionali via: Bjarkason è tornato stanotte, ma non riusciamo a fargli il tampone per cui non ci sarà, mentre Ala-Myllymaki ha ancora problemi al ginocchio. Verranno convocati 24 giocatori, abbiamo fatto rifiatare alcuni ragazzi che avevano tirato la carretta. Forte lo vogliamo recuperare al più presto, sta lavorando bene e per Cosenza fra una settimana ci sono buone possibilità che possa rientrare. Oltre a Dezi recuperiamo anche Karlsson, che verrà in panchina. Mazzocchi sarà squalificato, Ferrarini ci dà ampie garanzie e ha sempre dimostrato di saperci stare in questa squadra. Ha margini di miglioramento impressionanti e infiniti. Ci saranno minimo tre punte in campo”.

fonte: trivenetogoal e tuttosportvenezia