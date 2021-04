Venezia-Reggina, la probabile formazione veneta: Aramu dietro Esposito e Johnsen

Dare continuità al grande successo esterno contro il Monza e proseguire la corsa alla promozione diretta. Paolo Zanetti ed il suo Venezia hanno tutto ciò come obiettivo per la sfida di domani contro la Reggina, quarta squadra più in forma del girone di ritorno (alle spalle dei veneti stessi). Tra tutti, il tecnico degli arancioneroverdi dovrà fare a meno del bomber Francesco Forte, out per un problema muscolare.

Davanti a Pomini, spazio alla coppia Modolo-Ceccaroni, con Ferrarini sulla fascia destra e uno tra Ricci e Felicioli a sinistra. Taougourdeau inamovibile in mezzo al campo, Fiordilino e Maleh candidati ad agire come mezzali. In avanti, alle spalle di Johnsen e Sebastiano Esposito ci sarà Aramu (reduce dalla tripletta in Brianza). Scalpita Di Mariano, in corsa per una maglia da titolare.

LA PROBABILE FORMAZIONE ARANCIONEROVERDE

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini, Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Ricci; Fiordilino, Taougourdeau, Maleh; Aramu; Johnsen, Sebastiano Esposito. All. Zanetti

BALLOTTAGGI: Ricci-Felicioli 55-45%, Johnsen-Di Mariano 55-45%

INDISPONIBILI: Lezzerini, Vacca, Pigozzo, Forte, Ala-Myllymaki, Bjarkason

SQUALIFICATI: Mazzocchi

NON CONVOCATI: Marino

Si ringrazia per la collaborazione il collega Davide Marchiol di TuttoVeneziaSport.it