Venezia-Reggina, la probabile formazione amaranto: Baroni con un dubbio per reparto

Riparte da Venezia il cammino della Reggina di Marco Baroni, che dopo la sosta torna in campo nell’impianto veneto del ”Penzo” contro la compagine di Paolo Zanetti. Il tecnico amaranto ritrova Kingsley ma dovrà ancora fare a meno di Folorunsho, assenza alla quale vanno aggiunte quelle di Petrelli e del lungodegente Faty. In più, i calabresi andranno in laguna con un Ménez non in forma ottimale.

Tra i diversi dubbi di Baroni, una delle poche certezze è rappresentata dallo schieramento tattico, che dovrebbe tornare ad essere il 4-2-3-1 dopo il 4-3-3 visto nell’ultima uscita contro il Chievo. Lakicevic e Di Chiara ricopriranno le posizioni di terzini, con Cionek-Stavropoulos che sembrerebbe essere la coppia centrale più accreditata. A contendere la maglia da titolare al greco, sarà Giuseppe Loiacono, il quale torna dopo la squalifica.

In cabina di regia probabile affidamento al duo Crimi-Crisetig, con un Bianchi in gran forma sullo sfondo che ad oggi parte svantaggiato rispetto ai due. Viaggia spedito verso il ritorno dal 1′, invece, il fantasista Bellomo, che dovrebbe trovar posto nella cerniera amaranto sulla trequarti, completata da Edera e Micovschi. Tutti a sostegno dell’unica punta Okwonkwo, attualmente in vantaggio nel ballottaggio con Montalto.

LA PROBABILE FORMAZIONE AMARANTO IN GRAFICA

REGGINA (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Cionek, Stavropoulos, Di Chiara; Crimi, Crisetig; Edera, Bellomo, Micovschi; Okwonkwo. All. Baroni

BALLOTTAGGI: Stavropoulos-Loiacono 60-40%, Crisetig-Bianchi 60-40%, Okwonkwo-Montalto 60-40%

INDISPONIBILI: Folorunsho, Faty, Petrelli

NON CONVOCATI: Rossi, Gasparetto