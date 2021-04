Venezia-Reggina, i convocati di Zanetti: c’è Dezi, out in otto

Tutti gli uomini a disposizione del tecnico degli arancioneroverdi per la sfida contro gli amaranto

Sono 24 i giocatori convocati da mister Paolo Zanetti per la trentunesima gara di campionato che vedrà il Venezia FC affrontare domani la Reggina. Out i lungodegenti Pigozzo, Lezzerini e Vacca, che si aggiungono ai vari Ala-Myllymaki, Bjarkason e Forte. Non convocato Marino (oramai fuori dai piani tecnici), squalificato Mazzocchi.

Di seguito l’elenco dei giocatori convocati:

Portieri: Niki Mäenpää, Alberto Pomini, Salvatore Carotenuto.

Difensori: Pietro Ceccaroni, Michele Cremonesi, Gian Filippo Felicioli, Gabriele Ferrarini, Marco Modolo, Cristian Molinaro, Giacomo Ricci, Harvey St Clair, Michael Svoboda.

Centrocampisti: Domen Crnigoj, Jacopo Dezi, Luca Fiordilino, Youssef Maleh, Domenico Rossi, Anthony Taugourdeau.

Attaccanti: Mattia Aramu, Riccardo Bocalon, Francesco Di Mariano, Sebastiano Esposito, Dennis Johnsen, Ottar Magnus Karlsson.