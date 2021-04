Venezia e Reggina, un girone di ritorno d’alta classifica

Se nella classifica di B si tenesse conto soltanto delle gare del girone di ritorno, ad oggi Venezia e Reggina sarebbero in piena corsa per la promozione in massima serie, in quanto il loro rendimento dalla seconda metà di campionato (21 punti per i lagunari e 19 per i calabresi) è di quelli che profumano di alta classifica. Meglio di esse, infatti, hanno fatto soltanto Lecce (22) ed Empoli (21), non per caso ai vertici della classifica integrale e tra le principali candidate al salto di categoria. E domani, al ”Penzo”, la 31^ giornata metterà di fronte proprio arancioneroverdi e amaranto, due delle squadre più in forma dal giro di boa ad oggi, accomunate da un percorso molto simile fatto di sostanza e continuità. Non è un caso, infatti, che proprio nel girone di ritorno le due squadre abbiano centrato il loro maggior numero di risultati utili consecutivi (7 vs 6), riuscendo a trovare anche una certa quadratura di gioco che gli ha permesso di ottenere risultati e prestazioni convincenti. Paolo Zanetti e Marco Baroni i principali artefici del cambio di marcia delle due squadre, con il primo che è riuscito a superare il periodo di discontinuità giunto a cavallo con la fine del vecchio anno ed il secondo che, da subentrato, ha subito rigenerato mentalità e stile di gioco. Nelle undici gare del girone di ritorno sin qui disputate, veneti e calabresi sono usciti sconfitti soltanto in due occasioni, una delle quali ‘in comune’ contro il Brescia. Poi, cinque vittorie e quattro pareggi per Folorunsho e compagni, mentre per bomber Forte e i suoi i successi ammontano a sei ed i pareggi a tre. La sfida del “Penzo”, sarà dunque un banco di prova importante per entrambe le squadre.