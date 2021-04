Under 21, il sogno europeo di Plizzari e Delprato continuerà col Portogallo

Proseguirà allo stadio Stozice di Lubiana, il cammino dell’Italia Under 21. Gli azzurrini, qualificatisi come secondi nel girone B, affronteranno il Portogallo, dominatore del girone D con tre vittorie. Ufficiale la data del match, in programma lunedì 31 maggio.

A completare il tabellone dei quarti di finale, Spagna-Croazia, Danimarca-Germania e Paesi Bassi-Francia.

Il prossimo appuntamento della compagine del ct Nicolato, non inficerà sulla stagione in amaranto di Delprato e Plizzari, in quanto la fine del torneo di B è prevista per il 7 maggio.