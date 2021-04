Serie D, il Cittanova ci prova ma con il Rotonda finisce in parità

Finisce 1 a 1 la sfida tra il Cittanova ed il Rotonda, valevole per la 24^ giornata di serie D girone I. Al “Morreale Proto” gara in cui regna l’equilibrio, con gli uomini di Infantino che allungano la striscia positiva ed il Rotonda che si conferma squadra forte e organizzata. Prima tempo in cui il Cittanova si affida all’estro di Crucitti – autore di una grande partita – che con il suo mancino regala giocate importanti: la squadra di casa trova il vantaggio proprio da una giocata del capitano che serve Dorato, baravo a capitalizzare con un con una rasoiata a fil di palo. Secondo gol consecutivo per lui. Il Rotonda si va vedere per la prima volta al 27’, con Saverino che spreca una grandissima occasione per l’ottima uscita tempestiva del portiere Latella.

Al rientro dall’intervallo il Rotonda alza il ritmo alla ricerca del pareggio, schiacciando in alcuni momenti il Cittanova nella propria metà campo. Il pareggio arriva al 30’ con la girata al volo di Sanzone che si insacca sotto l’incrocio dei pali. La gara non regala più emozioni, il punto interno finale consente agli uomini di Infantino di raggiungere quota 29 in classifica con due partite da recuperare e mantenere la striscia positiva, adesso sono quattro i risultati utili consecutivi.

Celestino Casedonte