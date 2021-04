Serie D, 24^ giornata: la Cittanovese impatta, cadono San Luca e Roccella

Pari casalingo per la Cittanovese, sconfitta per un San Luca in emergenza; Roccella travolto in rimonta dalla capolista

Turno pre-pasquale amaro per le calabresi, uscite a mani quasi vuote da questi 90′. Pari casalinghi per la Cittanovese, che fa 1-1 con il Rotonda con la rete di Dorato impattata nel finale da Sanzone, e il Rende, il quale chiude a reti bianche con il Paternò. Sfiora la rimonta un San Luca rimaneggiato, battuto 3-2 in casa del Santa Maria del Cilento, non bastano i gol di Romero e Marchionna; Castrovillari sconfitto per 2-1 in Sicilia dal Sant’Agata. Si illude il Roccella nella proibitiva trasferta in casa del Messina, la rete iniziale di Samake viene poi ribaltata in goleada dalla capolista; amaranto sempre fermi in fondo alla classifica con 9 sconfitte nelle ultime 10 giornate.

SERIE D GIRONE I – 24^ giornata (01/04/2021)

Biancavilla-Gelbison 2-1

Cittanovese-Rotonda 1-1

Licata-Acireale rinviata

Marina di Ragusa-FC Messina 3-3

ACR Messina-Roccella 5-1

Rende-Paternò 0-0

Sant’Agata-Castrovillari 2-1

Santa Maria Cilento-San Luca 3-2

Troina-Dattilo 4-0

Classifica

50 ACR Messina

45 FC Messina*

44 Gelbison

41 Acireale*

37 Rotonda*

34 Biancavilla (-1)

32 Dattilo**

32 Licata**

32 San Luca***

31 Santa Maria Cilento

29 Cittanovese**

28 Paternò

27 Sant’Agata

27 Troina*

24 Castrovillari*

21 Rende

20 Marina di Ragusa

14 Roccella**

*una partita in meno

**due partite in meno

***tre partite in meno

Prossimo turno – 25^ giornata (11/04/2021)

Acireale-Cittanovese

Castrovillari-ACR Messina

Dattilo-Santa Maria Cilento

Gelbison-Marina di Ragusa

FC Messina-Sant’Agata

Paternò-Troina

Roccella-Rende

Rotonda-Biancavilla

San Luca-Licata