Reggina, Baroni: “Menez da valutare, Kinglsey recuperato. Su Folorunsho…”

“Michael Folorunsho resterà a Reggio, non verrà con noi perchè non è ancora pronto e lo lasciamo recuperare”. Così il tecnico della Reggina, Marco Baroni, durante la conferenza stampa pre gara di Venezia, ha parlato della situazione relativa agli indisponibili per la trasferta di domani in Veneto.

“Menez si è fermato in maniera precauzionale ma verrà con noi, domani valuteremo le condizioni insieme al giocatore. Kinglsey è invece recuperato – ha spiegato il tecnico – Rigoberto Rivas tonerà domani dopo un lungo viaggio e dobbiamo capire come sta il giocatore. Sicuramente son sarà della partita inizialmente, devo solo valutare se aggregarlo con il gruppo o lasciarlo riposare per la gara successiva di lunedì a Cittadella, mentre Petrelli ha avuto l’influenza e non ci sarà, nulla legato al Covid comunque”.