Ex amaranto, Puggioni: “Baroni ottimo tecnico, Denis è indispensabile come Ibra”

Tra qualche settimana il ritiro dal calcio giocato all’età di 40 anni, poi l’avventura nel mondo del calcio proseguirà in altri ruoli, magari come direttore sportivo. Christian Puggioni, protagonista in riva allo Stretto sia in A che in B, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta del Sud, analizzando la stagione degli amaranto.

“Inizialmente sono state fatte valutazioni sbagliate- si legge- e i risultati stentavano ad arrivare. Successivamente sono stati compiuti dei correttivi e la squadra si è ripresa. Stimo Baroni, che ritengo un ottimo tecnico. Adesso è in programma la difficile trasferta di Venezia, anche se dopo le restrizioni che impediscono l’accesso al pubblico, il gap tra partite interne ed esterne è ridotto. Il tecnico saprà trovare le giuste contromisure”.

Elogi speciali, anche per El Tanque Denis.”Si sta rivelando indispensabile, non solo in campo, ma anche come uomo spogliatoio. E’ riuscito a creare la giusta alchimia con i più giovani. Esattamente come Ibrahimovic, che nel Milan è il leader”.