Cittanova, Infantino a fine gara: “Grande primo tempo, dispiace non averla chiusa”

Al termine della gara tra Cittanova e Rotonda, il tecnico dei giallorossi Pietro Infantino ha commentato così il pareggio (1 a 1 il finale) interno della sua squadra: “Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, dispiace non averla chiusa prima, non ci siamo riusciti per la bravura dell’avversario – ha proseguito Infantino – il Rotonda è una squadra forte, organizzata che si trova in zona playoff; c’è rammarico per aver preso gol su calcio piazzato. La squadra secondo me ha fatto una bella partita, anche se gli ultimi venti minuti non c’hanno dato la possibilità di ripartire, sicuramente quando viene a mancare la gamba di Silenzi ne risentiamo”.

Sulle troppe partite e la stanchezza della squadra – “Non cambio idea sulla squadra, è un buon risultato che porta avanti la nostra striscia positiva, sono contento perché questa squadra non molla mai – ha dichiarato il mister dei giallorossi – sapevamo di giocare contro squadre forti, ma siamo stati forti e determinati nel chiuderci e difendere bene”.

Preparazione per la sfida a San Luca – “La prepareremo come quelle che abbiamo fatto, adesso riposiamo, a Pasqua e Pasquetta noi lavoriamo perché ci aspetta un periodo di partite difficili, c’è bisogno di tutti. Sotto l’aspetto mentale e fisico siamo stanchi per gli impegni ravvicinati e le trasferte ma siamo contenti per quello che siamo in questo momento”.

Chi recupera per il San Luca – “Nessuno, siamo questi. Non mi piace parlare degli assenti, hanno fatto tutti una buona partita, sapevamo che qualcuno potesse calare di tono, abbiamo fatto un gran punto contro una signora squadra, bisogna fare i complimenti a loro, queste partite puoi anche perderle” ha concluso Infantino.

Celestino Casedonte