Accadde oggi: Reggina-Udinese, quando Taibi si vestì da bomber…

Ultime News

Turno pre-pasquale amaro per le calabresi, uscite a mani quasi vuote da questi 90′. Pari casalinghi per la Cittanovese, che fa 1-1 con il Rotonda con la rete di Dorato impattata nel finale da Sanzone, e il Rende, il quale...

Al termine della rifinitura il tecnico Marco Baroni ha comunicato la lista dei 25 calciatori convocati per la trasferta di Venezia. Di seguito l’elenco completo: Portieri: Guarna, Nicolas, Plizzari. Difensori: Cionek,...

Proseguirà allo stadio Stozice di Lubiana, il cammino dell’Italia Under 21. Gli azzurrini, qualificatisi come secondi nel girone B, affronteranno il Portogallo, dominatore del girone D con tre vittorie. Ufficiale la data...

Colpo di testa imprendibile e gol del…portiere. No, quello che vi raccontiamo oggi non è il classico “pesce d’Aprile”, ma bensì un episodio rimasto indelebile nella storia del calcio italiano. 1 Aprile...

Reggina

A Venezia con forza e convinzione. Mister Baroni carica i suoi in vista del doppio turno esterno, consapevole che i punti in palio da adesso in poi sono davvero pesanti. Di seguito, i passaggi salienti della conferenza stampa del...