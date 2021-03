Venezia-Reggina: Lakicevic vuole lasciare l’impronta dell’ex

Non solo Adriano Montalto e il Ds Massimo Taibi. C’è anche Ivan Lakicevic tra gli ex della gara tra Venezia e Reggina in campo venerdì 2 aprile alle ore 19 allo stadio Penzo. L’esterno destro serbo, 27 anni, arrivato alla Reggina nel calciomercato di gennaio e capace si conquistarsi sempre più spazio nelle gerarchie di Baroni (7 presenze al netto degli infortuni che lo hanno tenuto fuori per alcune gare), lo scorso anno ha disputato la stagione con la maglia dei lagunari. Per lui 18 presenze, 2 assiste in Veneto: anche con la maglia del Venezia, Lakicevic dopo una prima parte contraddistinta da qualche stop di troppo, con il passare delle settimane ha guadagnato sempre maggiore impiego sull’out destro difensivo. Nell’ultima gara disputata con la maglia della Reggina, contro il Chievo, Lakicevic è stato decisivo nei minuti finali quando ha confezionato l’assist per il gol del pareggio di Denis in tuffo.