Taibi, parole da ex: “A Venezia un anno fantastico, ho lasciato il cuore”

E’ uno degli ex della prossima gara tra Venezia e Reggina: Massimo Taibi, attuale Direttore sportivo amaranto e portiere dei lagunari nella stagione 1998-1999, ha ricordato il suo passato in una intervista rilasciata a “La Nuova Venezia”.

“Ritornare al Penzo – ha detto Taibi – mi farà riaprire lo scrigno dei ricordi, ho lasciato il cuore in laguna, l’unione è stata una parentesi breve della mia carriera, ma intense come poche altre. E’ la mia prima volta al Penzo da dirigente, ci sono torno da giocatore con l’Atalanta, ma a Venezia ci capito quando posso. Ho tantissimi amici, mi piace girare per la città, rivedere i luoghi dove ho trascorso un anno fantastico”. Il pensiero del Ds amaranto è anche rivolto a questo finale di campionato di serie B e alle ultime gare, compresa quella di venerdì. “Magari lascia i tre punti alla Reggina e poi vince le altre sette”. Infine un aneddoto racconto da Taibi relativo al Gennaio 2000 quando, da portiere, lasciò Manchester per tornare in Italia. “Era tutto fatto per il mio ritorno a Venezia, poi Zamparini decise di continuare con l’austriaco Konsel, a quel punto arrivò la chiamata della Reggina”.

fonte:la Nuova Venezia