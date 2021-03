Serie D, il Cittanova cerca il bis casalingo contro il Rotonda

Dopo 7 punti in tre partite (conquistati contro Licata, Dattilo e Biancavillla) e il lieto ritorno della vittoria interna – che mancava da troppo tempo – contro il Biancavilla, domani il Cittanova, nel turno infrasettimanale, affronterà al “Morreale Proto” il Rotonda . Nella 24 giornata di Serie D girone I, toccherà ai ragazzi di mister Infantino confermare l’ottimo cammino intrapreso fin qui e pensare di poter conquistare tre punti per cambiare totalmente la classifica, con due partite da recuperare. Non sarà però facile contro una squadra, il Rotonda ostico e collaudato, che si trova al quinto posto in classifica.

Celestino Casedonte