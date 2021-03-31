Serie B, gli arbitri della 31^ giornata: Venezia-Reggina a Gariglio di Pinerolo

Sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, a dirigere la sfida del Penzo tra Venezia e Reggina. Venerdì sera, Gariglio sarà coadiuvato dai guardalinee Trinchieri di Milano e Miele di Torino.
Di seguito, tutte le designazioni.
SERIE B, 31^ GIORNATA
BRESCIA – PORDENONE h. 19.00
SERRA
ZINGARELLI – CALIARI
IV: SOZZA
CHIEVO – SPAL h. 19.00
CALVARESE
VALERIANI – ROSSI M.
IV: VOLPI
COSENZA – ASCOLI h. 15.00
VALERI
LOMBARDI – LOMBARDO
IV: MARCHETTI
CREMONESE – EMPOLI h. 18.00
ABBATTISTA
SCATRAGLI – SACCENTI
IV: CAMPLONE
FROSINONE – REGGIANA h. 17.00
ROS
AFFATATO – CIPRESSA
IV: MASSIMI
LECCE – SALERNITANA h. 19.00
CHIFFI
LONGO – PRENNA
IV: ILLUZZI
LR VICENZA – CITTADELLA h. 19.00
MAGGIONI
ROBILOTTA M. – DI GIOIA
IV: PATERNA
PESCARA – PISA h. 17.00
PASQUA
MUTO – AVALOS
IV: AMABILE
V. ENTELLA – MONZA h. 19.00
ROBILOTTA I.
GROSSI – ANNALORO
IV: MERAVIGLIA
VENEZIA – REGGINA h. 19.00
GARIGLIO
MIELE – TRINCHIERI
IV: SANTORO
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