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Serie B, gli arbitri della 31^ giornata: Venezia-Reggina a Gariglio di Pinerolo

Serie B, gli arbitri della 31^ giornata: Venezia-Reggina a Gariglio di Pinerolo
Reggina
31/03/2021 12:21 | A cura di Redazione ReggioNelPallone.it
L'elenco delle terne arbitrali, designate per dirigere le gare in programma venerdì.

Sarà Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, a dirigere la sfida del Penzo tra Venezia e Reggina. Venerdì sera, Gariglio sarà coadiuvato dai guardalinee Trinchieri di Milano e Miele di Torino.

Di seguito, tutte le designazioni.

SERIE B, 31^ GIORNATA

BRESCIA – PORDENONE h. 19.00
SERRA
ZINGARELLI – CALIARI
IV: SOZZA

CHIEVO – SPAL h. 19.00
CALVARESE
VALERIANI – ROSSI M.
IV: VOLPI

COSENZA – ASCOLI h. 15.00
VALERI
LOMBARDI – LOMBARDO
IV: MARCHETTI

CREMONESE – EMPOLI h. 18.00
ABBATTISTA
SCATRAGLI – SACCENTI
IV: CAMPLONE

FROSINONE – REGGIANA h. 17.00
ROS
AFFATATO – CIPRESSA
IV: MASSIMI

LECCE – SALERNITANA h. 19.00
CHIFFI
LONGO – PRENNA
IV: ILLUZZI

LR VICENZA – CITTADELLA h. 19.00
MAGGIONI
ROBILOTTA M. – DI GIOIA
IV: PATERNA

PESCARA – PISA h. 17.00
PASQUA
MUTO – AVALOS
IV: AMABILE

V. ENTELLA – MONZA h. 19.00
ROBILOTTA I.
GROSSI – ANNALORO
IV: MERAVIGLIA

VENEZIA – REGGINA h. 19.00
GARIGLIO
MIELE – TRINCHIERI
IV: SANTORO

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