(Ri)visti da vicino: il Venezia raccontato da Davide Marchiol (TuttoVeneziaSport.it)

Tredici vittorie, dieci pareggi e sette sconfitte, per un totale di 49 punti (5° posto). È questo il bilancio attuale del Venezia, che venerdì alle ore 19:00 sfiderà la Reggina al ”Penzo”. In vista del match, abbiamo contattato Davide Marchiol – collega di TuttoVeneziaSport.it – il quale ha presentato ai lettori di RNP il prossimo avversario della Reggina, illustrandone la situazione.

IL BILANCIO– “Sicuramente la posizione attuale va ben oltre le aspettative iniziali, il Venezia è stato costruito per una salvezza tranquilla con, magari, vista sui Play-Off. La squadra invece è stata brava, e merito di questo va anche e soprattutto a mister Zanetti, a superare in poco tempo i limiti mostrati. Si pensava a un percorso di crescita più lento, invece tutti hanno risposto alla grande, con diversi ragazzi che sono migliorati parecchio in poco tempo”.

COME ARRIVA IL VENEZIA– “Mentalmente sicuramente ci sarà un Venezia caricato dalla grande vittoria in casa del Monza, con la squadra che ha dimostrato di essere capace però di restare concentrata anche nei momenti migliori. Atleticamente i giocatori hanno gamba, anche i più utilizzati in questi tour de force hanno sempre mantenuto ritmi alti, la pausa non può che aver aiutato in questo senso. Chi magari ha avuto qualche problema fisico potrebbe essere un po’ indietro, ma guardate Aramu, aveva una caviglia malandata contro il Monza e ha fatto tripletta…”

TRA I TOP DEL GIRONE DI RITORNO– “Più che cambiare marcia è stato superato il momento di appannamento di metà campionato. Il Venezia era partito bene rallentando nel ciclo terribile tra dicembre e inizio gennaio. È una squadra che se non è brillante fatica magari un po’ a concretizzare, basti vedere ad Ascoli dove ci sono state tantissime palle gol pulite fallite. Se c’è un limite che ancora persiste da dicembre è che tendenzialmente la difesa, pur concedendo poco, un gol lo prende in quasi tutte le partite. Non è ancora del tutto impenetrabile, pur con ragazzi che stanno facendo una stagione d’alto livello”.

CARATTERISTICHE– “È una squadra camaleontica, che punta a non dare punti di riferimento anche quando si gioca col centravanti più classico. Mazzocchi sulla destra è la prima scelta per l’uscita palla al piede dalla difesa, poi i due terzini devono sovrapporsi alle ali, è il meccanismo base del gioco del Venezia. Poi dipende da chi c’è tra centrocampo e attacco, con i tanti infortuni avuti cosa non scontata. Tendenzialmente ali e terzini allargando le maglie della retroguardia avversaria permettono a mezzali e punta di buttarsi in area, però per dire col Monza non è stato possibile e si è puntato più alla rapidità della manovra”.

PUNTI DEBOLI E PUNTI DI FORZA– “Il punto di forza sicuramente è dato dalla possibilità di attingere a tutta la rosa ottenendo prestazioni quasi sempre di spessore. Tutti coloro che sono stati chiamati in causa hanno sempre risposto presente, basti pensare che col Monza entrambi i terzini solitamente titolari sono stati lasciati a riposare. Il punto debole invece attualmente è la gestione di certi momenti, ogni tanto la squadra ha qualche attimo di poca concentrazione che risultano fatali, oppure non approccia nel modo giusto una gara, come successo per esempio proprio contro la Reggina all’andata”.

MERCATO E IMPATTO DEI NUOVI- “Il mercato invernale ha allungato di un elemento la rosa in praticamente ogni reparto, per poter tendenzialmente avere sempre forze fresche visto che si vuole tentare di competere ora con chi sta lassù in classifica. In difesa Ricci si sta ritagliando un certo spazio, approfittando di un Felicioli non sempre sul pezzo. In mezzo al campo Dezi invece è stato molto sfortunato, finendo in infermeria quando stava trovando condizione. Davanti Sebastiano Esposito ora sta capendo come bisogna giocare per incidere in Serie B, è giovanissimo, ma i colpi sono quelli di un ragazzo che può diventare importante. Su Mäenpää c’è poco da aggiungere, è arrivato per poter avere qualcuno da affiancare a Pomini dopo la rottura al crociato di Lezzerini”.

INDISPONIBILI– “Non ci saranno sicuramente i lungodegenti Pigozzo, Lezzerini e Vacca. Marino invece è fuori dai piani tecnici. Dezi probabilmente darà forfait a causa di un problema alla schiena, stessa cosa Forte, cha ha patito una lesione muscolare nel match col Lecce. Ci saranno Karlsson, Modolo e Aramu, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni”.