Rivas, sconfitta indolore: Honduras battuto in finale dal Messico

Lotteria dei rigori indigesta per l’Honduras Under 23, sconfitto dai padroni di casa del Messico nella finale del torneo preolimpico, con il punteggio di 6-5 (i supplementari si erano conclusi sull’1-1). La “Bicolor” era comunque certa della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, ottenuta grazie alla vittoria in semifinale sugli Usa.

Dopo due presenza da titolare, Rigoberto Rivas questa volta è entrato in corso d’opera, subentrando a Martinez al minuto 65. Il fantasista amaranto, ha calciato il terzo rigore degli honduregni, trasformandolo con grande freddezza.