Reggina verso Venezia: allenamento al Granillo, domani la partenza

Continua la preparazione della Reggina in vista della sfida di venerdì sera a Venezia. Oggi allenamento al Granillo per la squadra di Baroni, domani rifinitura e partenza. Questo il report quotidiano della società: “Nella giornata odierna la squadra si è ritrovata presso lo stadio Oreste Granillo per proseguire il programma di allenamenti che porterà alla gara di venerdì 2 aprile con il Venezia. Dopo un’iniziale fase di riscaldamento, il gruppo ha disputato una partitella a metà campo, provando schemi tattici e varie situazioni di gioco. Per domani è prevista la rifinitura, al termine della quale il gruppo partirà alla volta di Venezia”.