Zanin: “Venezia da A, ma attenzione alla Reggina”

Con gli amaranto tre stagioni da calciatore ed una serie A appena sfiorata, poi il ritorno come tecnico sia della primavera che della prima squadra, nell’amara stagione del centenario. In arancioverde invece, la conquista della serie B nel 90/91. Diego Zanin, doppio ex di Venezia-Reggina, ha parlato della sfida del Penzo ai microfoni di Gazzetta del Sud.

“Si affronteranno due squadre in salute- si legge- che stanno facendo bene. Gli arancioverdi hanno in organico tanti elementi interessanti e avranno dalla loro parte l’arma della spensieratezza. Bravo anche il tecnico Zanetti che è riuscito a dare una forte identità al gruppo. Impressionante il loro dinamismo. Secondo me possono andare in A. Il successo di Monza ha certificato la qualità del Venezia. Attenzione comunque alla Reggina. La nuova gestione tecnica sta dando i suoi frutti. Gli ultimi risultati testimoniano la bontà del lavoro portato avanti da Baroni. Fondamentale il pareggio contro il Chievo, perché ottenuto contro una big del campionato. Obiettivo salvezza ormai vicino, ma non bisogna mollare”.