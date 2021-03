Gazzetta del Sud: Reggina, Baroni chiamato a ridisegnare la trequarti amaranto

L’assenza perdurante di Folorunsho, unita a quella di Rivas, porterà mister Baroni a cambiare nuovamente la batteria dei trequartisti. Tre, al momento, i calciatori in rampa di lancio.

“L’ottimismo di domenica scorsa- si legge su Gazzetta del Sud-dovrebbe lasciare posto alla prudenza delle ultime ore. Salvo ribaltoni dell’ultimo istante, Michael Folorunsho proseguirà in sede l’attività di recupero dall’infortunio alla caviglia: il ragazzo scalpita per tornare tra i convocati, ma mister e staff medico sono più propensi a scegliere la via della cautela, al fine di evitare pericolosissime ricadute. Lo scenario attuale, porta al rientro in occasione della partita casalinga col Vicenza. Mister Baroni dovrà dunque ridisegnare la trequarti, considerando che venerdì sera mancherà anche Rivas. La matassa verrà definitivamente sbrogliata giovedì, ma qualora il tecnico fiorentino non dovesse riproporre nuovamente i tre mediani, le chiavi della trequarti potrebbero essere affidate a Bellomo, Micovschi ed Edera, con Menez ad insidiare la titolarità di questi ultimi due”.