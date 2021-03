Cittanova, le parole di Mamone: “Affrontare avversari con convinzione”. I convocati per domani

Alla vigilia della gara contro il Rotonda, il Cittanova si prepara per la sfida dopo il successo interno di domenica contro il Biancavilla. I giallorossi confidano sul recupero di giocatori importanti e vogliono proseguire la serie positiva anche contro il forte Rotonda. Il vice presidente del Cittanova, Antonio Mamone alla vigilia commenta così il momento dei reggini: “Veniamo da una gara estremamente complicata, dove siamo riusciti a dare continuità, bisogna ragionare partita per partita, affrontare gli avversari con coesione e convinzione, per poter raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti ad inizio stagione ovvero la permanenza nel campionato nazionale di serie D, alla base del progetto sportivo c’è la previsione di voler captare le attenzioni di tutto il territorio circostante , allargare la visione di sviluppo oltre all’aspetto sportivo e agonistico”.

Sono questi i convocati del tecnico Infantino per la sfida che vedrà il Cittanova affrontare il Rotonda: Portieri: Latella, La Cagnina; Difensori: D’Angelo, Petrucci, Scuderi, Zinfollino, Alfano, Rizzo, Miceli, Isabella; Centrocampisti: Fuschi, Crucitti, Cosenza, Ndreu, Meola, Losasso, Lo Nigro; Attaccanti: Viola, Dorato, Silenzi, Giorgiò.

cel. cas.