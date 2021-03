Venezia-Reggina: Montalto sfida il suo recente passato

Una trasferta tutt’altro che semplice quella che attende la Reggina, che venerdì affronterà il Venezia. Match dall’elevato coefficiente emotivo per Adriano Montalto, attaccante arrivato in riva allo Stretto nell’ultima sessione di mercato, e che si appresta ad affrontare da ex il suo recente passato: numeri decisamente poco esaltanti e un’avventura non felicissima nella scorsa stagione per Montalto, autore di soli 3 goal in 19 partite con la maglia dei lagunari. Dopo Venezia una parentesi di sei mesi a Bari e l’approdo a Reggio Calabria a Gennaio. Dopo il convincente avvio in maglia amaranto (3 goal in 5 partite), il “tagliagole” non sta vivendo il suo miglior momento di forma, sul quale ha influito pesantemente l’infortunio al costato rimediato in allenamento: tornato titolare nell’ultimo match contro il Chievo dopo 3 panchine consecutive, il 32enne siciliano è stato protagonista di una prestazione spenta che gli è costata la sostituzione all’intervallo. Al “Luigi Penzo” il tecnico della Reggina Marco Baroni dovrebbe affidarsi nuovamente ai colpi e alla pericolosità di Montalto, chiamato ad una grande prova per riscattare l’ultimo periodo, magari facendo uno sgarbo proprio alla sua ex squadra.

SANTO ROMEO