Serie D girone I, programma ed arbitri del turno infrasettimanale

Giovedì pomeriggio scenderanno in campo sedici squadre, Licata-Acireale rinviata a causa dell'emergenza Covid.

Turno infrasettimanale per la serie D. Ad eccezione di Licata-Acireale, rinviata a causa delle positività al Covid riscontrate nei gialloblù, tutte le altre compagini scenderanno in campo per la settima giornata di ritorno.

Match casalingo per la Cittanovese, alla ricerca del terzo successo consecutivo contro il Rotonda. Roccella e San Luca invece, giocheranno in trasferta: l’undici di Galati è chiamato ad un miracolo calcistico sul campo della capolista Acr Messina, mentre quello di Ciccio Cozza cerca conferme in ottica playoff, al cospetto del Santa Maria Cilento.

Di seguito, programma ed arbitri.

SERIE D GIRONE I, 24^ GIORNATA

Acr Messina-Roccella

Carsenzuola di Legnano (Gentile di Teramo e Chiavaroli di Pescara)

Biancavilla-Gelbison

Casalini di Pontedera (Mastrosimone di Rimini e Scardovi di Imola)

Cittanovese-Rotonda

Leotta di Acireale (Anile di Acireale e Minutoli di Messina)

Marina di Ragusa-Fc Messina

Viapiana di Catanzaro (Carella di L’Aquila e Miccoli di Lanciano)

Rende-Paternò

Recchia di Brindisi (Cantatore di Molfetta e Salvemini di Molfetta)

Sant’Agata-Castrovillari

Gregoris di Pescara (Carchesio di Lanciano e D’Ettore di Lanciano)

Santa Maria Cilento-San Luca

Bianchini di Terni (Fabrizi di Frosinone e Messina di Cassino)

Troina-Dattilo

Zippilli di Mantova (Fedele di Lecce e Fanara di Cosenza)