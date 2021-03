Roccella, gioia Carrozza: il giovane calciatore torna a casa

Passato lo spavento, torna il sorriso. Il giovane calciatore del Roccella, Alessandro Carozza ha lasciato il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ed è rientrato a casa, per la gioia di tutta la famiglia e della comunità roccellese. Il calciatore, a seguito di uno scontro fortuito nella partita contro la Gelbison, era stato ricoverato nel nosocomio reggino. Quattro reti all’attivo in questa stagione per Carrozza, uno dei talenti più interessanti di questo campionato: ma quello realizzato in questi giorni è stato sicuramente il più decisivo.