Reggina, Rivas salterà la trasferta di Venezia

Nonostante la vittoria sugli Stati Uniti abbia già certificato la qualificazione alle Olimpiadi che si disputeranno a Tokyo, l’Honduras Under 23 terrà nella propria rosa Rigoberto Rivas anche in occasione della finale del preolimpico contro i padroni di casa del Messico, in programma questa notte.

Il fantasista di proprietà dell’Inter, lo ricordiamo, è stato utilizzato come titolare sia nella semifinale che nella precedente gara con il Canada.

Al Penzo di Venezia, dunque, la Reggina dovrà fare a meno della velocità e dell’imprevedibilità del suo numero 90. Così come riporta Gazzetta del Sud, Rivas raggiungerà i propri compagni direttamente in Veneto, e sarà disponibile per la trasferta sul campo del Cittadella, in programma lunedì 5 aprile.