Reggina: Denis alla ricerca della “cinquantesima”

Per l'argentino al momento 49 presenze in amaranto

Cinquanta è il prossimo obiettivo. Un legame forte con la città di Reggio, come lo stesso attaccante argentino ha dichiarato nel corso di una recente intervista. Da due anni alla Reggina, German Denis continua ad essere decisivo, ma non vuole certo fermarsi. Per lui in amaranto 49 presenze (tra campionato e coppa) e 15 reti, l’ultima quella del pareggio messa a segno nel finale del match contro il Chievo. Il Tanque adesso mette nel mirino “quota 50” presenze con la casacca amaranto, magari già nella prossima trasferta di Venezia, condizioni fisiche permettendo. Iniziando a pensare al gradino ulteriore, quello dei 100 gol in Italia (ne mancano nove) da raggiungere nella prossima stagione, sempre in amaranto.