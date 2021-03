Reggina-Bocalon: un lungo corteggiamento senza lieto fine

Cercato in due sessioni di mercato: nell’estate del 2019, quale colpo finale per una squadra destinata alla promozione in B e nel gennaio scorso quale rinforzo per il reparto offensivo amaranto in sofferenza. Quella tra la Reggina e Riccardo Bocalon è una storia senza lieto fine ma con un corteggiamento lungo e ripetuto ma che non si è mai concretizzato ma diverse ragioni. Nel gennaio scorso, il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi (estimatore di Bocalon) sondò la possibilità di portare in riva allo Stretto l’attaccante del Venezia, nella fase di mercato in cui gli amaranto cercavano rinforzi esperti e affidabili per la cadetteria. Non se ne fece nulla. Ironia del destino nella gara d’andata proprio Bocalon mise a segno una delle reti che consentirono al Venezia di espugnare il Granillo: venerdì potrebbe essere nuovamente titolare. E magari in estate il corteggiamento potrebbe ricominciare…