Reggina verso Venezia: personalizzato per Folorunsho, Delprato già in gruppo

Torna in campo venerdì a Venezia la Reggina che al centro sportivo Sant’Agata prosegue il programma di allenamento. Personalizzato per Folorunsho che quasi sicuramente non sarà della trasferta. Questo il report della società amaranto: “Nella mattinata odierna la squadra è scesa sul campo numero 2 del centro sportivo Sant’Agata. La seduta si è aperta con delle esercitazioni tattiche in fase di possesso finalizzate al tiro, prima di una partitella sui 60 metri 11 vs 11. I calciatori Kingsley Michael, Lorenzo Crisetig e German Denis hanno preso parte all’intera sessione di allenamento, così come Enrico Delprato, rientrato nella serata di ieri dagli impegni con la Nazionale. Prosegue il programma personalizzato per Michael Folorunsho. Domani è prevista una seduta mattutina”.