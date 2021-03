Panchina d’Oro serie C 2019-2020: vince Alvini (Reggiana), secondo Mimmo Toscano

La Panchina d’oro Serie C per la stagione 2019-2020 è stata assegnata all’allenatore della Reggiana, Massimiliano Alvini. In seconda posizione l’ex tecnico della Reggina Mimmo Toscano con 13 preferenze contro le 26 del coach degli emiliani. La ventinovesima edizione della Panchina d’oro è stata anche la prima in cui la votazione del miglior allenatore della scorsa stagione – secondo il giudizio dei colleghi tecnici – è avvenuta on-line. Il Centro Tecnico Federale di Coverciano non è potuto essere, come invece di consueto, la cornice dell’evento che celebra la Scuola Allenatori italiana. L’affluenza nelle urne ‘virtuali’ è stata davvero elevata, oltre il 90%: su 201 tecnici aventi diritto di voto, hanno votato in 181. Nello specifico, per quel che riguarda le singole categorie: per la Panchina d’oro di Serie C, su 99 aventi diritto di voto, hanno votato in 88; Queste le preferenze per la Panchina d’Oro serie C: Massimiliano ALVINI (Reggio Audace), 26 voti Domenico TOSCANO (Reggina), 13 Domenico DI CARLO (L.R. Vicenza), 8.