La storia di Venezia-Reggina: alla ricerca di un acuto che manca dal 1967…

Una vittoria all’esordio, poi soltanto bocconi amari. Dopo aver espugnato il Penzo di Venezia nel dicembre del ’68, grazie alle reti di Toschi, Florio e Ferrario, la Reggina ha sempre perso in tutte le altre occasioni. Tre ko in B ed uno in serie A, senza mai andare in gol (clicca qui, per rileggere la statistica di Gazzetta del Sud).

Nell’aprile del 1996, fu un gol di Cerbone al 90′ a regalare l’1-o ai lagunari. Stesso risultato nel marzo del 1997, con Brioschi che decise la sfida al 77′. Pesantissimo il 4-0 del gennaio 1998, con la compagine dello Stretto caduta sotto i colpi di Brioschi (ancora lui…), Schwoch, Dal Canto e Pavan. A completare l’amaro poker, il 2-0 del dicembre 1999, sancito dalla doppietta di Pippo Maniero, nell’unico precedente in A (clicca qui per il racconto di ReggioNelPallone).

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto.

SERIE B 1967-1968, 16^ giornata di andata (31/12/1967)

Venezia-Reggina 2-3

Reggina: Jacoboni, Clerici, Ghiglione, Bello, Sonetti, Gardoni, Zani, Ferrario, Toschi, Florio, Vanzini. Allenatore: Maestrelli.

Marcatori: Toschi, Florio, Ferrario.

SERIE B 1995-1996, 12^ giornata di ritorno (20/4/1996)

Venezia-Reggina 1-0

Reggina: Scarpi, Torbidoni, Marin, Ceramicola, Poli, Toscano (Peccarisi), Perrotta (Maddè), Giacchetta (Carli), Pasino, Aglietti, Visentin. Allenatore: Gagliardi.

Marcatori: 90′ Cerbone.

SERIE B 1996-1997, 5^ giornata di ritorno (2/3/1997)

Venezia-Reggina 1-0

Reggina: Scarpi, Montalbano, Napoli, Napolitano, Poli, De Vincenzo, Sesia, Bitetti (Visentin), Giacchetta, Dionigi (Pasino), Criniti (Marino). Allenatore: Guerini.

Marcatori: 77′ Brioschi.

SERIE B 1997-1998, 19^ giornata di andata (24/1/1998)

Venezia-Reggina 4-0

Reggina: Micillo, Diliso, Ziliani, Napolitano, Giacchetta, Pinciarelli (Monticciolo), Perrotta (Poli), Sesia, Morabito, Marino, Pasino (Lorenzini). Allenatore: Colomba.

Marcatori: 6′ Brioschi, 8′ Schwoch, 35′ Dal Canto, 39′ Pavan.

SERIE A 1999-2000, 12^ giornata di andata (5/12/1999)

Venezia-Reggina 2-0

Reggina: Orlandoni, Cirillo, Stovini, Giacchetta, Bernini (Die), Baronio , Brevi, Pirlo, Morabito (Reggi), Possanzini, Kallon. Allenatore: olomba.

Marcatori: 56′ e 67′ Maniero.