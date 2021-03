Italia Under, sfida cruciale contro la Slovenia: Plizzari in panchina

Europei Under 21, una vittoria qualificherebbe gli azzurrini ai quarti. Panchina per il giovane portiere, in prestito alla Reggina dal Milan.

Italia Under 21 di scena contro la Slovenia, per la terza ed ultima giornata del girone di qualificazione. Dopo i pareggi con Repubblica Ceca e Spagna, per qualificarsi ai quarti di finale degli Europei, gli azzurrini devono conquistare i tre punti. In caso di pareggio invece, il passaggio alla fase successiva avverrebbe soltanto in caso di contemporanea vittoria della Spagna ai danni della Repubblica Ceca.

Riguardo i calciatori amaranto convocati dal ct Nicolato, Delprato ha fatto ritorno anzitempo in Calabria, vista la squalifica che non gli ha permesso di prendere parte al match di stasera. Alessandro Plizzari invece, siede nuovamente in panchina, vista la conferma tra i pali di Carnesecchi.

Di seguito, l’undici azzurro.

Italia (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Marchizza; Zappa, Frattesi, Pobega, Maggiore, Frabotta; Raspadori, Cutrone. All. Nicolato