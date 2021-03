Reggina, testa al Venezia: amaranto divisi ancora in due gruppi

Prima seduta settimanale per gli amaranto di mister Baroni. Anche oggi, il tecnico ha suddiviso il lavoro in due gruppi, uno dei quali si è esercitato su entrambe le fasi di gioco.

Di seguito, il report di reggina1914.it.

Siamo ufficialmente entrati nella settimana di avvicinamento a Venezia-Reggina. La squadra per la seduta odierna è stata divisa in due gruppi. Il primo ha svolto parte della seduta in palestra, spostandosi poi sul campo per proseguire l’attività neuromuscolare. Il secondo gruppo, invece, ha lavorato prettamente con la palla, effettuando prove in fase offensiva e difensiva. La sessione di allenamento si è conclusa con una partitella sui 60 metri.

La squadra si ritroverò domani presso il centro sportivo Sant’Agata.