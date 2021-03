Reggina: in tre per una maglia, ballottaggio in attacco

Si torna a respirare aria di campionato, dopo la sosta la serie B tornerà in campo venerdì. La Reggina è attesa dal doppio impegno esterno (prima Venezia, poi Cittadella) ed in vista della sfida contro i lagunari, mister Baroni prepara le mosse per affrontare una delle squadre più in forma del torneo. Uno dei ballottaggi più interessanti potrebbe essere nel reparto offensivo, al netto delle condizioni fisiche di alcuni giocatori che restano da valutare nei prossimi giorni. Adriano Montalto, tornato titolare nell’ultima gara contro il Chievo, potrebbe nuovamente iniziare dalla panchina: scalpita invece Okwonkwo, che prima del match contro i clivensi aveva collezionato gare consecutive da titolare con la maglia della Reggina. La sua esplosività e velocità potrebbe essere decisiva nel corso dell’incontro. Terza ipotesi in ballo è quella che porta al bomber senza età, German Denis che con il suo gol nel finale ha permesso alla Reggina di pareggiare la gara contro i veneti. Tre uomini per una maglia, e non sono escluse possibili sorprese.

v.i.