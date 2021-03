Qui Venezia: il programma settimanale dei lagunari

Venezia in campo questo pomeriggio, in vista del match di venerdì sera che vedrà la Reggina presentarsi al Penzo per la 31esima giornata del torneo cadetto. Così come già riportato, i lagunari, salvo recuperi in extremis ad oggi molto difficili, saranno privi di Dezi e del bomber Forte.

Di seguito, l’intero programma degli allenamenti, reso noto dal club arancioneroverde.

Lunedì 29 marzo ore 15.00 allenamento presso il Centro Sportivo Taliercio.

Martedì 30 marzo ore 11.00 allenamento presso il Centro Sportivo Taliercio.

Mercoledì 31 marzo ore 16.00 allenamento presso il Centro Sportivo Taliercio.

Giovedì 1 aprile ore 16.00 allenamento presso lo Stadio Penzo.