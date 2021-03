Stele Mazzetto, Total Kaos senza fronzoli: “Ha perso tutta la città”

Semplicemente uno striscione. Ma diretto, efficace, puntuale. Poche parole ma incisive. I Total Kaos, gruppo ultras storico della Viola Reggio Calabria, nella giornata di ieri ha voluto far sentire la propria voce, appendendo un drappo all’esterno del Botteghelle, nel posto in cui nei giorni scorsi alcuni ragazzini (già individuati dalla Polizia Locale) hanno danneggiato e distrutto la stele in memoria di Massimo Mazzetto.

Lo striscione dei TK è lapidario e tagliente: “Non è solo inciviltà. Ha perso tutta la città”, un richiamo per tutti, nessun escluso, su quello che è successo e non doveva succedere e magari un monito per il futuro. Costruire memorie ma tutelarle, difenderle, a 360°, altrimenti il rischio è quello di tornare nuovamente a condannare atti come quello nei confronti di Massimo Mazzetto, del suo ricordo e dell’intera città.