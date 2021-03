Le statistiche amaranto: Reggina, nei primi tempi un andamento da serie A

Un girone di ritorno a ritmi importanti, che sta rendendo decisamente meno travagliato il cammino stagionale. Quando siamo ormai giunti ad otto giornate dalla fine della stagione regolare, la Reggina targata Baroni ha accumulato un vantaggio dalla zona playout, che consente di dormire sonni relativamente tranquilli. Per quanto concerne le zone alte della classifica, i rimpianti sono sempre relativi alla differenza tra primi e secondi tempi. Anche questo trend è stato decisamente migliorato da febbraio in poi, ma sta di fatto che la Reggina, nella speciale classifica dei primi 45 minuti, figura al primo posto, a pari merito con il Monza. Quarantotto punti, ovvero undici in più dei trentasette attuali, con sedici goal fatti e solamente sei concessi.

Trend completamente opposto invece, per quanto riguarda la classifica dei secondi tempi, con gli amaranto ultimi insieme a Pescara e Virtus Entella, a quota 28 punti: tredici reti realizzate, ben ventotto quelle subite. Come detto prima, la musica nel girone di ritorno è cambiata: in undici partite infatti, soltanto contro Cosenza e Brescia, Loiacono e compagni hanno “peggiorato” il risultato acquisito nei primi 45 minuti.

Santo Romeo