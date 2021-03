Edera, parla l’agente: “Reggina scelta azzeccata”

Beppe Galli, procuratore del fantasista arrivato in riva allo Stretto dal Toro con la formula del prestito, ha tessuto le lodi del club amaranto e di mister Baroni.

Alla ricerca della continuità. Beppe Galli, procuratore di Simone Edera, ai microfoni del portale seriebnews ha parlato del momento che il suo assistito sta vivendo a Reggio Calabria.

“Simone aveva bisogno di giocare-si legge su toro.it- a prescindere dalla categoria. ‘E sempre stato una promessa, ma ha giocato poco”.

Possibile un rinnovo del prestito, per la prossima stagione? Secondo Galli, il discorso è ancora prematuro. “La Reggina è stata una scelta azzeccata, ma è ancora presto per parlare di una riconferma. A fine anno vedremo cosa succede: qui ha trovato un allenatore e una società che credono in lui. Il suo unico pensiero, adesso, deve essere quello di chiudere al meglio il campionato”.