Serie B, Pillon: “Salvezza, a rischio squadre fino a 38 punti”

La Reggina non può stare ancora tranquilla. Per conquistare la salvezza servono ancora punti pesanti. E’ questo il parere di Bepi Pillon, allenatore della Triestina con un (brevissimo) trascorso anche sulla panchina amaranto, che sulle colonne della Gazzetta dello Sport analizza la situazione di classifica in coda al campionato di serie B. “Devono ancora rimanere sul pezzo fino a quota 37/38 perché da dietro qualcuna può certamente provare a risalire. Penso soprattutto all’Ascoli che ha la forza di infilare una serie di vittorie e tentare l’impresa” ha dichiarato Pillon.

In graduatoria, proprio con 38 punti, si trova la Reggina che venerdì tornerà in campo per la difficile sfida a Venezia, dove il risultato sarà fondamentale in vista del rush finale di campionato.