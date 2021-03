Accadde oggi: Re Davide, undici metri di gioia. Il derby è della Reggina

29 marzo 1997, serie B, 8^ giornata di ritorno. La Reggina guidata da Vincenzo Guerini, dopo aver espugnato il Marassi di Genova, è uscita perentoriamente dalle zone basse della classifica, ma per dare ancora più slancio al suo campionato deve superare anche l’ostacolo Cosenza. Per i “lupi”, guidati dall’indimenticabile professor Scoglio, si tratta invece di una sorta di ultima spiaggia per evitare la serie C, in quanto l’ultimo posto in classifica pesa come un macigno. Il Comunale è sold out in tutti e tre i settori reggini, mentre nella Sud, riservata agli ospiti, prendono posto 300 supporters rossoblù.

Una gara combattutissima, si decide al minuto 72, quando Sesia va via in slalom nel cuore dell’are ospite, prima di essere messo giù a due passi dal direttore di gara. Per il signor Borriello non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Davide Dionigi, che calcia alla destra di Bonaiuti: la conclusione è potente, il portiere silano intuisce ma non può arrivarci. Il Comunale impazzisce, mentre il bomber amaranto va ad esultare polemicamente proprio all’indirizzo di Scoglio, rinfacciandogli il poco spazio datogli la stagione precedente, quando i due erano al Torino. Un episodio che verrà chiarito al meglio, qualche anno più tardi. “Io ero nel Napoli- racconterà Dionigi a RNP, in un’intervista del 2014-, quando lui divenne il nuovo allenatore. Il tempo di un allenamento-e ci ritrovammo subito a parlare di quell’episodio di Reggio Calabria. Non ci volle molto per chiarire tutto, e per risolvere con un caloroso abbraccio“.

Tornando a quel derby, sarà la prima di ben 7 vittorie consecutive, ottenute a danno dei “cugini” della Sila tra campionato e Coppa. Per la cronaca, a fine stagione il Cosenza retrocederà, mentre la compagine dello Stretto finirà nella parte sinistra della classifica.

Di seguito, il tabellino del match.

Serie B 96/97, 27^ giornata (29-3-1997)

Reggina-Cosenza 1-0

Reggina: Scarpi, Sbrizzo, Atzori, Napolitano, Poli (54′ Bitetti), De Vincenzo, Sesia, Giacchetta, Pasino, Dionigi (85′ Marino), Criniti (77′ Visentin). Allenatore: Guerini.

Cosenza: Bonaiuti, Ziliani, Sconziano (79′ Florio), Voria, Mazzoli, Miceli, Logarzo (77′ De Rosa), Alessio, Gioacchini, Guidoni, Nihlen. Allenatore: Scoglio.

Arbitro: Borriello di Mantova.

Marcatore: 73′ Dionigi.