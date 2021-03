Qui Venezia, il ds Collauto: “Proviamoci a fare qualcosa di straordinario”

Dalle colonne de “Il Gazzettino”, è il Direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, a spronare i lagunari verso un finale di campionato d’alto livello. I veneti, prossimi avversari della Reggina nel match di venerdì 2 aprile, vogliono giocarsi ogni chance possibile di promozione in serie A. “Proviamoci, a fare qualcosa di straordinario – dichiara il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, a“Il Gazzettino” – Siamo in ballo e ce la giocheremo a viso aperto. Stiamo vivendo un’annata favorevole ed è giusto tentare di andare oltre i limiti facendo la storia. Questo Venezia è il frutto del lavoro fatto su un gruppo intelligente, capace di rispondere bene e di avere un rendimento continuo. Il calcio – ha concluso Collauto nell’intervista ripresa da trivenetogoal – è cambiato ma resta bello perché i giocatori creano emozioni nella gente, sembra un qualcosa in via di estinzione ma è un Dna che non deve scomparire e va curato quasi più degli aspetti tecnici”.

Fonte: trivenetogoal.it