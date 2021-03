Serie D girone I, 23^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Neanche una vittoria in trasferta, nelle otto partite in programma questo pomeriggio.

Esulta la Cittanovese, secondo successo di fila. Pari a reti bianche per San Luca e Roccella. Finisce 1-1 la partitissima tra Gelbison ed Acr Messina, l’Fc torna in piena corsa per il primato.

SERIE D GIRONE I, 23^ GIORNATA

Acireale-Marina di Ragusa 2-1

Castrovillari-Troina 0-0

Cittanovese-Biancavilla 3-2

Dattilo-Licata rinviata

Gelbison-ACR Messina 1-1

FC Messina-Rende 1-0

Paternò-San Luca 0-0

Roccella-Santa Maria Cilento 1-1

Rotonda-Sant’Agata 0-0

CLASSIFICA

47 ACR Messina

44 FC Messina*

44 Gelbison

41 Acireale

36 Rotonda*

32 Licata **

32 San Luca***

32 Dattilo**

31 Biancavilla (-1)

28 Santa Maria Cilento

28 Cittanovese**

27 Paternò

24 Castrovillari*

24 Sant’Agata

24 Troina*

20 Rende

19 Marina di Ragusa

14 Roccella**

*una partita in meno

**due partite in meno

*** tre partite in meno

PROSSIMO TURNO

Acr Messina-Roccella

Biancavilla-Gelbison

Cittanovese-Rotonda

Licata-Acireale

Marina di Ragusa-Fc Messina

Rende-Paternò

Sant’Agata-Castrovillari

Santa Maria Cilento-San Luca

Troina-Dattilo